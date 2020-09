Coronavirus, record nuovi contagiati: 1.733. 11 morti nelle ultime 24 ore

E' di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus.Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.397positivi e 10 decessi. Per i nuovi casi e' record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. E' boom anche di tamponi, oltre 113 mila(+ 21 mila rispetto a ieri). Anche i guariti sono aumentati, a 537 (ierierano stati 289) Questi i dati del ministero della Salute.