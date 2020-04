Coronavirus, calano vittime e terapie intensive. Ancora di boom di guariti

Sono oltre 23mila i morti in Italia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 482 decessi, per un totale di 23.227 dall'inizio della crisi. Come riporta l'Adnkronos, i casi attualmente positivi sono 107.771, con un incremento di 809 unità rispetto a ieri quando si era registrato l'aumento minore (+355) dal 2 marzo scorso. Scende ancora il numero delle persone ricoverate con sintomi: sono 779 in meno rispetto a ieri, per un totale di 25.007. La situazione migliora anche nei reparti di terapia intensiva dove si trovano attualmente 2.733 pazienti (-79). In isolamento domiciliare 80.031 persone. I guariti sono in tutto 44.927, di cui 2.200 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 175.925 (+3.491). In tutto, sono stati eseguiti 1.305.833 tamponi.

Coronavirus: primo bollettino senza conferenza dopo 2 mesi

Sono passati quasi due mesi da quando la conferenza stampa quotidiana in Protezione Civile e' diventata un appuntamento fisso, seguito da milioni di italiani per conoscere l'evoluzione dell'epidemia. Era il 23 febbraio, ore 18, appena 48 ore la scoperta del 'paziente 1' a Codogno. Da allora, non e' stato mai saltato un appuntamento: il capo del dipartimento Angelo Borrelli illustrava i dati del giorno e faceva il punto sulle iniziative di Protezione civile, con accanto in genere un membro del comitato tecnico-scientifico che affianca il Governo a cui era demandata l'analisi scientifica ed epidemiologica dei dati. Unica eccezione, i pochi giorni in cui a fine marzo lo stesso Borrelli, colpito da febbre (tampone poi risultato negativo) fu costretto al forfait, sostituito comunque da altri dirigenti della Protezione Civile. Ieri l'annuncio: visto l'evolversi dell'epidemia, e l'apparente uscita dalla fase piu' acuta, le conferenze stampa vengono rimodulate. Ogni giorno sul sito della Protezione civile e sui social verranno riportati gli aggiornamenti sui dati dell'epidemia da coronavirus, mentre l'incontro con la stampa presso la sede di via Virtochiano avverra' il lunedi e il giovedi' alle 18. Restano invariati con gli incontri con gli organi di informazione del commissario straordinario per l'emergenza Antonio Arcuri (martedi' e sabato alle 12) e quello con gli esperti dell'Iss il venerdi' alle 12.