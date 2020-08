Coronavirus, contagi ancora in salita: +629, 4 morti

In Italia continua a salire il numero dei contagiati giornalieri dal Coronavirus: nelle ultime 24 ore se ne registrano 629, contro i 574 di ieri, con quattro morti. Dai dati del ministero della Salute il numero piu' alto di nuovi casi si registra in Veneto (120), seguito da Lombardia (94) ed Emilia Romagna (71). Solo in Trentino e Valle d'Aosta non si sono registrati nuovi casi. I tamponi effettuati sono stati 53.123, in crescita rispetto ai 46.723 di ieri.