Coronavirus: detenuto positivo nel carcere di Brindisi

C'è un primo caso di positività al Covid-19 nel carcere di Brindisi: ne da notizia il sindaco Riccardo Rossi, specificando che si tratta di un detenuto arrivato a Brindisi nella seconda metà di marzo.

L'uomo - ha raccontato il primo cittadino - era stato sottoposto al triage e successivamente anche al tampone che aveva dato esito negativo ma era stato tenuto comunque in isolamento. Domenica scorsa, il detenuto ha accusato i sintomi riconducibili al coronavirus ed è stato e trasferito all'ospedale Perrino, dove è stato sottoposto a nuovo tampone con esito positivo. Da allora si trova ricoverato. Il personale della polizia penitenziaria che ha avuto contatti con lui è stato messo in quarantena.



È stato disposto il tampone per tutti i detenuti e il personale dell'istituto penitenziario. "Seguiamo con la direttrice del penitenziario l'evolversi della situazione", ha assicurato il sindaco.