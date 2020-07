Coronavirus, Francia: primo caso di utero contagiato a Parigi

In Francia un team di medici di un ospedale parigino ha confermato il contagio da Covid-19 di un neonato avvenuto in utero, in quello che rappresenterebbe il primo caso accertato al mondo. Lo conferma l’esito di uno studio clinico pubblicato su Nature Communications. Sono già stati registrati diversi casi di neonati di pochi giorni e settimane risultati positivi al coronavirus, ma finora non era mai stata accertata l'avvenuta trasmissione della malattia dalla madre al feto. Pochi giorni dopo la sua nascita, il neonato di sesso maschile ha sviluppato una infiammazione polmonare e tenuto conto dei tempi di incubazione del virus i medici sono certi che il Covid-19 abbia attraverso la placenta e contagiato il feto in utero. Il decorso medico è stato positivo e il piccolo si è ripreso da solo. “Purtroppo in questo caso non c’è alcun dubbio possibile sulla trasmissione. I medici devono stare attenti: anche se la possibilità è molto remota, può verificarsi in utero, pertanto dobbiamo prenderla in considerazione nel nostro lavoro clinico” ha riferito Daniel De Luca, direttore della terapia intensiva neonatale e pediatrica dell’ospedale Antoine Béclère, insistendo sulla necessità per le donne gravidiche, ma non solo, di lavarsi accuratamente le mani e di rispettare il distanziamento sociale. La madre 23enne era stata ammessa in ospedale il 24 marzo con febbre e forte tosse, testata positiva al Covid-19, contratto durante l’ultimo trimestre di gravidanza.

Cesareo d'urgenza per il bimbo, ma sta bene

Tre giorni dopo il suo ricovero, il monitoraggio del piccolo ha confermato un inizio di sofferenza fetale, rendendo necessario un cesareo d’urgenza sotto anestesia totale. Il neonato è stato subito isolato in terapia intensiva e intubato in quanto affetto dalla sedazione totale della madre. Dai prelievi del sangue e dalle secrezioni polmonari è subito emersa la sua positività al coronavirus, oltre all’infiammazione delle vie respiratorie riconducibile al Covid-19. Per fortuna non era affetto da altre infezioni virali, batteriche o fungine. Inizialmente asintomatico, al terzo giorno di vita il neonato ha cominciato ad essere irritabile, ad alimentarsi male, per poi sviluppare spasmi muscolari con conseguente rigidità della testa, del collo e della nuca, sintomo neurologico tipico di alcune forme di meningite. Una condizione grave che può portare a ferite neurologiche di un certo rilievo, come lesioni al cervello. In assenza di linee guida cliniche i medici hanno valutato una cura al Remdesivir, farmaco antivirale, ma il neonato si è ripreso gradualmente da solo, senza dover assumere farmaci. Ora il piccolo sta bene e le manifestazioni neurologiche della malattia sono quasi del tutto rientrate. Altri esami eseguiti sulla madre hanno riscontrato una concentrazione altissima di virus nella placenta materna, ricca degli stessi ricettori che si trovano nei polmoni e che il Covid utilizza per invadere le cellule umane. “La trasmissione placentare non è stata dimostrata prima poiché in piena emergenza pandemia era molto difficile avere a disposizione tutti i campioni necessari: sangue materno, sangue del neonato, sangue del cordone ombelicale, placenta e liquido amniotico” ha sottolineato De Luca. Alla luce di questa vicenda conclusa nel migliore dei modi il medico ha rassicurato le donne incinte sulle eventuali conseguenze del virus sul proprio feto.