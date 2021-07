Coronavirus, gruppo Whatsapp per eludere i posti di blocco. Denunciata

Coronavirus, gruppo Whatsapp per eludere i controlli della Polizia. Denunciata

Il Coronavirus non si ferma e con lui anche l'inventiva delle persone. C'è chi fa di tutto per far capire agli altri l'importanza di restare in casa e chi, invece, come una 31enne di Rimini pregiudicata cerca di trovare i modi per eludere i controlli dando anche consigli su come inventare scuse plausibili sull'autocertificazione. La donna aveva creato un gruppo su Whatsapp dal nome 'SuxeroiControLeForzeDell’ordine' dove indicava i posti di blocco operativi sul territorio per i controlli anti-coronavirus, dispensando consigli anche su come inventare scuse plausibili per evitare le sanzioni e più in generale su come violare il divieto di stare a casa. In poco tempo ha aggiunto quasi 200 persone alla chat di gruppo, molte delle quali a loro insaputa. Proprio quest'ultime hanno avvisato le forze di polizia che hanno identificato la giovane. La Procura della Repubblica riminese dovrà ora valutare se ci sono gli estremi per accuse più gravi considerata l'emergenza sanitaria in corso. E' stata denunciata dalla polizia per interruzione di pubblico servizio.