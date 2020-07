Coronavirus, il bollettino: 231 contagi, 11 morti. Nuovo cluster a Savona

Resta in linea rispetto ai dati di giovedì il numero di nuovi contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 231 casi (rispetto alle 230 di 24 ore fa) per un totale che sale a 243.967. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, secondo cui gli attuali casi di positività sono 12.456 (17 in meno di ieri) mentre i dimessi e guariti sono 196.483 (237 in più). Scende il numero dei morti: sono 11, quando ieri sono stati 20. Il numero complessivo delle vittime è di 35.028.

Nuovo cluster a Savona

Un nuovo cluster di Covid19 è stato individuato in un ristorante a Savona. Lo ha confermato il governatore Giovanni Toti. "Il cluster comporta un nuovo numero di persone positive - ha detto -. Al momento si tratta di 18 nuovi casi di contagio. Sono stati effettuati 100 tamponi di verifica".