Coronavirus, 6 italiani su 10: punire la movida. IL SONDAGGIO

Punizioni severe contro assembramenti e movida notturna incontrollata. Lo pensa il 61,2% degli italiani. Più severe le donne (62,1%) rispetto agli uomini (60,9%) e chi abita al Nord (68,9%) rispetto a chi sta al Sud (55,4%). Lo rivela un sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre.

Più indulgenza, invece, verso chi è andato in ferie all'estero. In questo caso i "vacanzieri" andrebbero puniti solo per un italiano su 2. Netta differenza di nuovo tra Nord (58,3%) e Sud (43,7%). Leggermente più rigide le donne (50,6%) rispetto agli uomini.