Coronavirus, il bollettino: nelle ultime 24 ore, 114 nuovi contagi e 17 morti

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di lunedì. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 contate 24 ore fa. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. I dati sul sito della Protezione civile. Il numero totale di casi Covid-19 dall'inizio dell'epidemia esaminati nel Lazio è arrivato martedì a 8.356. Lo ha reso noto la Regione su Facebook. Il numero di deceduti fin qui è pari a 846, mentre il numero totale di guariti è di 6.616. Sono attualmente positive 894 persone, 188 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 10 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 696.