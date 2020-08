Cronache

Martedì, 4 agosto 2020 - 10:19:00 Coronavirus, positivo il 2,5% degli italiani. Numeri reali: metà in Lombardia Pubblicato lo studio di sieroprevalenza, effettuati 64.600 prelievi. Picco di infetti in Lombardia 7,5%, appena 0,3 in Sicilia

(fonte Lapresse) Coronavirus, positivo il 2,5% degli italiani. Numeri reali: la metà in Lombardia L'emergenza Coronavirus in Italia continua. A conferma di questa tesi arrivano i dati sullo studio di sieroprevalenza, condotto da Istat e ministero della Salute, col supporto logistico, fondamentale, della Croce Rossa Italiana. Sono quasi un milione e mezzo gli italiani contagiati dal coronavirus. Sei volte di più - riporta il Corriere della Sera - rispetto a quelli cui l’infezione è stata diagnosticata da febbraio a giugno e che quindi risultano sui bollettini della Protezione Civile. Il 2,5% della popolazione. Oltre 64.600 i prelievi di sangue. L'indagine ha fatto registrare una forte differenziazione territoriale. In Lombardia la prevalenza è stata del 7,5% contro lo 0,3% della Sicilia, il Veneto è a 1,9%, il Lazio a 1%. L'indagine è stata condotta dal 25 maggio al 15 luglio. La variazione territoriale è la chiave di lettura di questa indagine. I lombardi rappresentano il 51% dei cittadini italiani positivi agli anticorpi, a conferma di quanto il Sars-CoV-2 abbia circolato. Sembra che abbia colpito in maniera selettiva, scegliendo: a Bergamo la sieroprevalenza è del 24% contro il 19% della vicina Cremona, uniche due province a mostrare la doppia cifra. I cittadini di Como e Lecco sono rimasti invece relativamente ai margini pur nell’ambito di un territorio messo sotto scacco.