Coronavirus, semplificazione a Roma e Calabria. ‘Aridatece Guidone Bertolaso'

SEMPLIFICAZIONE:

Due commissari alla Protezione civile, ben retribuiti, per mandare 400.000 mascherine ai destinatari sbagliati!

E uno di questi, il calabrese Domenico Arcuri, 57 anni, ex marito della conduttrice progressista de “la 7”, Myrta Merlino, che...ha tranquillizzato così gli italiani : “Degli ottomila ventilatori, che Consip ha comprato, ne arriveranno, forse, la metà. Verranno consegnati, soltanto, a fine emergenza che, come è noto, non si prevede breve".

‘Aridatece Guidone Bertolaso, 70 anni!

E, in alcune regioni, le cose non vanno meglio.

Don Domenico Pallaria, commissario regionale straordinario della Protezione Civile per l'emergenza coronavirus, in Calabria, ha detto in tv : “I ventilatori polmonari ? Non so cosa siano»....

Dopo il servizio sulla malasanità, Report, programma di Rai3, ha ottenuto un primo risultato.

Si è dimesso Pallaria : “Chiedo scusa ai calabresi".

Pessima l’immagine della regione.

La Governatrice, Jole Santelli, 52 anni, FI, deve, subito, cacciare gli altri funzionari intervistati : incompetenti, modesti, inadeguati e uno pure indagato....

Certo, in Calabria, non c’è Bertolaso.

Ma qualcuno migliore di questi è così difficile trovarli?