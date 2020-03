Coronavirus, sito d'incontri fa più 30%.Donna "positiva" viene chiusa in bagno

Coronavirus, sito d'incontri fa più 30%

Il coronavirus e i suoi effetti collaterali. Chi si sta avvantaggiando della situazione sono sicuramente i siti d'incontri, le app su cui è possibile cercare un partner stanno avendo un'impennata di accessi, fino al 30% in più. "Dallo scorso lunedì abbiamo riscontrato un sensibile aumento del traffico, fino al 30% in più e soprattutto nell'area del Nord Italia - spiega in una nota Once, un sito d'incontri che 9 milioni di utilizzatori e che ogni giorno gestisce 5 milioni di chat".

Coronavirus, donna "positiva" viene chiusa in bagno



Chi, invece, non può certo esultare è la sfortunata donna che ha subito la psicosi da coronavirus del marito. In Lituania, un uomo ha chiuso la compagna in bagno a causa dell'incontro avuto dalla donna con una cinese proveniente dall'Italia, con la convinzione che fosse stata contagiata. E' dovuta intervenire la polizia per liberare la donna e tranquillizzare il marito che aveva agito a suo dire su parere del suo medico curante. Il tampone fatto sulla donna è risultato negativo.