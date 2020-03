Coronavirus,precari con 'reddito di quarantena'.Amadeus senza "ignoti" al Nord

Coronavirus, precari reclamano il 'reddito di quarantena'

In tempo di coronavirus succedono cose strane. Ad esempio c'è la protesta dei precari, che con le scuole chiuse non vengono pagati dalle cooperative. E dunque protestano Settanta manifestanti hanno sfidato il divieto di assembramento e organizzato una protesta sotto la sede della Regione Emilia Romagna, chiedendo un "reddito di quarantena"che consenta loro di affrontare l'emergenza. Non siamo lavoratori di serie B".

Amadeus senza "ignoti" al Nord. Tante defezioni dai concorrenti

Il coronavirus sta mettendo in difficoltà anche i programmi d'intrattenimento più popolari. Ad esempio lo show condotto dal popolarissimo Amadeus, che viene registrato a Roma, negli ultimi tempi sta incassando parecchie defezioni da parte dei concorrenti provenienti dal Nord Italia. Peraltro le puntate de "I soliti ignoti" che sono state registrate in questi giorni, e al pubblico viene fatta firmare una liberatoria in cui si dichiara di non essere stati recentemente nelle zone rosse.