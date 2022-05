Covid, calano le terapie intensive e i ricoveri

Scendono i numeri dei ricoveri e delle terapie intensive per il Covid

I nuovi casi di coronavirus segnalati sono 17.744 e 34 morti in 24 ore, sono i dati appena comunicati dal ministero della Salute sulla situazione del contagio. Mentre i numeri relativi ai tamponi effettuati tra molecolari e antigenici sono 160.995, processati in 24 ore che fanno svelano un tasso di positività pari all'11%.

Inoltre, calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva con coronavirus, che sono nove in meno di ieri e 292 in totale, e i ricoverati con sintomi, 170 in meno di ieri e 6.400 in totale.

Leggi anche: