Covid creato in laboratorio a Wuhan? Denuncia della dottoressa Li-Meng Yan

"Il coronavirus è stato creato in laboratorio a Wuhan". Lo ha detto la dottoressa Li-Meng Yan che ha lavorato alla Hong Kong School of Public Health prima di denunciare il governo cinese. La donna è stata intervista nel corso del talk show britannico Loose Women sul canale Itv e parlava da un luogo non specificato per ragioni di sicurezza.

Li-Meng Yan ha detto in diretta che presto sarà in grado di pubblicare le prove della natura "sintetica" del virus: "Tutti, anche chi non è uno scienziato e non ha conoscenze di biologia, sarà in grado di capirlo", le sue parole. A suo dire, la versione ufficiale del virus diffuso dai "wet market" di Wuhan, è "nient'altro che una cortina fumogena creata dal governo di Pechino per nascondere la vera origine del Covid".

La dottoressa aveva accusato nelle scorse settimane le autorità della Cina di essere a conoscenza del potenziale letale del virus fin da subito, ma di aver deciso di nasconderlo all'opinione opinione e al mondo per timore di rivolte.