Covid, festa abusiva per battesimo e compleanno. Multati in 100 a Napoli

Covid, a Napoli beccati in 100 a festeggiare abusivamente un battesimo e un compleanno in una villa.

A Napoli sorprese 100 persone in una villa di ricevimenti a festeggiare due cerimonie. E' accaduto nel quartiere Pianura, dove due famiglie hanno deciso di banchettare allegramente in occasione di un battesimo e di un compleanno, con musica ad alto volume e in barba alle normative anti contagio che vietano assembramenti. La gran parte degli invitati senza mascherina quando ha visto arrivare i carabinieri in sala per controlli se l'è data a gambe. I militari dell'Arma intervenuti, quelli della stazione locale, di Posillipo e del radiomobile di Napoli, sono riusciti a identificare molti dei convitati nonostante il fuggi fuggi. In 100 sono stati sanzionati, compreso il titolare dell’attività, per la quale è stata disposta la chiusa di 5 giorni.