Covid, l'Rt torna a salire (0,89). Fedriga: "Poco affidabile, sostituirlo"

Covid, l'indice Rt in Italia in lieve aumento a 0,89

L'indice Rt in Italia è in lieve aumento per la seconda settimana di fila, salito a 0,89 contro lo 0,85 della settimana precedente. E' quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni.

Covid, Fedriga: "Superare l'indice rt, poco affidabile"

"La prima cosa da superare oggi, vista anche la situazione contingente, è l'indice rt che oggi andiamo a valutare". A dirlo è il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, che lo dichiara poco affidabile intervenendo a Sky Tg24. In alternativa per Fedriga "un indice da tenere in considerazione è il rt ospedaliero: fa capire se aumentano o diminuiscono le richieste di ospedalizzazione ed è un indicatore che può dare segnale importante, e che non dà una visione distorta". Avremo un confronto come Regioni con il Commissario Figliuolo per verificare la possibilità che a una persona vaccinata con la prima dose possa essere somministrata la seconda dose in vacanza-ha poi aggiunto Fedriga-. Stiamo vedendo se è possibile organizzare questo, stiamo lavorando".