Crollo Firenze, trovata altra vittima. Nel 2023 4 morti sul lavoro al giorno

Firenze, trovato un altro morto tra gli operai

E' stato recuperato nella notte il corpo senza vita di un quarto operaio a seguito del crollo nel cantiere di Esselunga. I vigili del fuoco hanno continuato a lavorare senza sosta. Proseguono ora le ricerche dell’ultimo disperso. "In segno di profondo lutto per la tragedia che ha colpito la nostra regione, ho decretato il lutto regionale per la giornata di oggi. La Toscana si unisce nel dolore alle famiglie colpite". Lo rende noto, sui social, il governatore della Toscana Eugenio Giani.

Intanto, infuriano le polemiche. Maurizio Landini se la prende con la norma sui subappalti: "Il subappalto a cascata deresponsabilizza i datori di lavoro, scarica tutti irischi sui lavoratori. E invece, quel che noi chiediamo e che va fatto ora, subito, è una norma che dica: chi vince l’appalto è responsabile di tutta la filiera. Su tutto.A partire dalla sicurezza. Perché altrimenti si genera un’impunità diffusa", dice Landini in un'intervista a La Stampa.

"Sono disgustose le parole di Maurizio Landini, che commenta l'incidente sul lavoro a Firenze incolpando anche il nuovo codice degli appalti: il segretario della Cgil ignora che le nuove norme sono state volute dall'Europa, tanto che l'Italia era a rischio infrazione, e che nulla c'entrano con la tragedia", replica la Lega.

Intanto, la Stampa fa la conta della strage sul lavoro. "Per l’Inail le vittime del lavoro nel 2023 sono scese a 1.041 (-4,5%) ma se si conteggia chi è in nero i decessi salgono a 1.485". Ciò significa quattro morti sul lavoro al giorno. Un massacro.