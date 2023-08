Da amico a rivale, Pitbull azzanna i padroni: strappato un orecchio alla madre

Pitbull si rivolta contro i padroni dentro casa: feriti gravemente madre e figlio. Ora si valuta se abbattere il cane. Animalisti: "Basta con la caccia alle streghe"

Orrore nel milaese. Una donna di 69 anni e il figlio di 43 sono stati aggrediti nella notte da uno dei due pitbull che tenevano in casa. L’aggressione, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, ha causato gravi ferite per i due: la donna è stata soccorsa con lacerazioni alla mano, all’orecchio e alla coscia, mentre il figlio ha riportato gravi lesioni alla mano.

Secondo quanto scrive Repubblica, "quando i carabinieri della compagnia di Seregno sono entrati nella casa dopo la chiamata, hanno trovato sangue sparso nelle stanze: i due feriti hanno spiegato che l’attacco del cane sarebbe avvenuto senza alcun motivo". I due, spiega Repubblica, hanno raccontato di essersi rifugiati in un primo momento in camera da letto; poi, quando si sono accorti che il pitbull era dentro al bagno, sono riusciti a rinchiuderlo lì e a chiamare i soccorsi". L'altro fratello invece, sempre in casa, non è stato aggredito.

"Madre e figlio sono stati portati al pronto soccorso in codice gialle e il cane è stato preso in carico dagli operatori del canile di Lissone: ora si dovrà valutare l’aggressività dell’animale ed è probabile che si vada verso il suo abbattimento", chiosa il sito.

Intanto, l'associazione italiana difesa animali ed ambiente si oppone a un suo eventuale abbattimento: "Troppo spesso - affermano gli animalisti - quando si parla di pitbull e di altri molossi si invoca l'abbattimento senza un minimo di idea di cosa sia realmente successo davvero. Basta con questa caccia alle streghe, il cane venga valutato serenamente e si decida per lui un percorso rieducativo alla fine del quale venga affidato per una nuova vita a mani esperte".