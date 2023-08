Dagospia pizzica Prodi a Capalbio. L'ex premier nei panni di un runner "chic"

Romano Prodi è stato paparazzato da Dagospia mentre fa jogging in un parco di Capalbio Scalo

Romano Prodi non sembra temere né caldo né fatica (nonostante la veneranda età di 84 anni). L'ex premier è stato infatti beccato da Dagospia mentre fa jogging per le strade di Capalbio Scalo, in provincia di Grosseto. Prodi sfoggia una tenuta da runner rosso fiammante con pantolinci, maglietta e occhiali per proteggersi dal sole.

Il 9 agosto il professore aveva festeggiato il compleanno all'Hotel Miramare a Castiglione della Pescaia insieme ai figli e ai nipoti. Si tratta della prima ricorrenza senza la moglie Flavia, scomparsa a giugno, e del fratello Vittorio. Prodi prima del suo compleanno aveva passato le vacanze all'Isola d'Elba e la sua prossima tappa ora sarà la Sicilia.