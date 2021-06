Dalla Coca-Cola al vino: Federvini, Vittorio Cino nominato Direttore generale

Il Consiglio di Federvini, l’associazione confindustriale dei produttori di vini, spiriti e aceti, ha nominato Vittorio Cino Direttore Generale. Cino, 52 anni, proviene da The Coca-Cola Company, in cui ha ricoperto la carica di Eu Affairs Director dopo aver trascorso 7 anni come Direttore Comunicazione e Public Affairs per l’Italia, oltre che come Direttore Government Relations Europa Centrale e Orientale.

In precedenza Cino è stato responsabile delle relazioni esterne in Italia del gruppo britannico Bg (già British Gas) e Vice direttore della stessa Federvini dal 2004 al 2006, dove ha rappresentato il mondo del vino e degli spiriti in Italia e a Bruxelles. Ha inoltre lavorato per società di consulenza e agenzie di comunicazione di rilievo nazionale e internazionale (Fb Associati, Weber Shandwick).

Laureato in Relazioni Internazionali all’Università di Firenze, Cino ha presieduto il Comitato Public Affairs dell’American Chamber of Commerce in Italia. E’ Adjunct Professor alla Luiss Business School di Roma e docente in Strategic Communication allo Iulm di Milano. E’ coautore del libro Corporate Diplomacy (Egea).