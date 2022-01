David Rossi, mail "stasera mi suicidio" scritta il giorno dopo la sua morte

David Rossi, l'altra mail: "Temo ce l'abbiano con me, giri sbagliati"

Svolta clamorosa nel caso della morte di David Rossi, le indagini condotte dalla Polizia Postale hanno svelato un retroscena mai emerso prima, che potrebbe totalmente riscrivere la storia sul decesso del manager di Mps a Siena. Non si sarebbe trattato di suicidio, ma più probabilmente di omicidio. La prova chiave di una tesi che ha retto di fronte ai tanti dubbi e alle controperizie - si legge su Repubblica - è in una mail che l’ex portavoce della banca Monte dei Paschi manda due giorni prima della morte all’allora amministratore delegato Fabrizio Viola: "Stasera mi suicidio". La data esatta è quella del 4 marzo 2013. Rossi morirà cadendo da una finestra laterale della sede in piazza Salimbeni a Siena la sera del 6 marzo. Ma adesso dalle migliaia di pagine allegate alla richiesta di archiviazione della procura di Genova che indagava sui colleghi di Siena e su come erano state svolte le indagini, salta fuori una relazione della Polizia postale del 2020 che mette in dubbio la prova.

Perché - prosegue Repubblica - da una prima verifica questa mail risulta creata il 7 marzo, il giorno dopo la morte di Rossi. L’Espresso ha pubblicato in esclusiva il testo della relazione. A pagina 31 si legge: "All’interno del file Outlook appare l’invio dell’email con la quale David Rossi comunica al signor Fabrizio Viola l’intenzione di togliersi la vita". Sono presenti due versioni di questa mail, «ma entrambe hanno data di creazione il 7 marzo 2013» alle ore 11,41. «Il delivery time è del 4 marzo 2013 alle ore 9,13 e in entrambe la frase riportata è “Stasera mi suicido, sul serio. Aiutatemi!!!”. Inoltre David Rossi a Viola scrive anche: "Ho bisogno di un contatto con questi signori della Guardia di Finanza perché temo mi abbiano male inquadrato come elemento di un sistema e di un giro sbagliati… Mi puoi aiutare?". Questo forse era il vero grido d'aiuto, inascoltato.

