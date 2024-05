Decaro: "Solo l'amore conta". A Bari l'unione civile tra due vigilesse

Bari, Decaro sposa due vigilesse in Comune e attacca il governo sui diritti Lgbtq+

Antonio Decaro ha celebrato a Bari in Comune il matrimonio civile tra due vigilesse. Il sindaco, che lascerà la fascia tricolore per intraprendere la nuova sfida Ue (candidato alle Europee col Pd), ha voluto lanciare un messaggio al governo con questo gesto. "Solo l'amore conta", ha scritto su Facebook Decaro, allegando la foto delle due innamorate. Le protagoniste di questa storia d'amore - riporta La Stampa - sono Porzia e Annarita, che vestono la divisa della polizia locale barese e che proprio oggi si sono unite civilmente. Il sindaco ha celebrato sia il loro amore, sia i diritti più in generale di tutte le coppie, con un lungo post.

"In questi anni - ha proseguito Decaro sui social - sono onorato di essere stato il sindaco di una città che ha scelto di sostenere sempre l’amore in ogni sua forma. E la libertà. Cosa mai scontata. Oggi ho indossato la fascia tricolore per unire civilmente Porzia e Annarita, due agenti della polizia locale che sono orgogliose della loro divisa come noi siamo orgogliosi di loro. De Caro critica anche le posizioni dell’Italia, che soltanto pochi giorni fa non ha firmato la dichiarazione sui diritti arcobaleno proposta in Europa, collocando il Paese insieme all’Ungheria di Orban e ad altri dove i diritti non sono così scontati. "Da una parte c’è chi ha paura della libertà e dell’amore e dall’altra ci sono Porzia e Annarita che vivono il loro amore e da oggi sono una famiglia anche agli occhi della città di Bari".