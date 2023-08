Della Valle sceglie la Puglia, ormeggiato a Brindisi il suo yacht di 60 metri

Diego Della Valle, il numero uno di Tod's in vacanza a Brindisi, in Puglia

Diego Della Valle sceglie la Puglia per le sue vacanze. Il presidente a amministratore delegato di Tod’s, nonché ex patron della squadra di calcio della Fiorentina, ha fatto ormeggiare il suo splendido yacht “Altair” a Brindisi, precisamente sul lungomare regina Margherita, a ridosso della scalinata delle colonne Romane.

L’imbarcazione da ben 60 metri di lunghezza, come ci si poteva aspettare, non è passata inosservata e sono in molti tra residenti e turisti a fermarsi ad ammirare lo yacht.

Per un valore di circa 50 milioni di dollari, lo yacht Altair, battente bandiera italiana, è stato costruito nel 1974. Largo 11 metri, riconoscibile anche per il fumaiolo nero e giallo, è dotato di 9 suite in grado di ospitare fino a 18 persone a cui si aggiungono 20 persone dell'equipaggio.