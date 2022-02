Deposito petrolifero bombardato: "Sprigiona fumi tossici, chiudetevi in casa"

Ucraina, bombardato deposito petrolifero: dalle fiamme fumi tossici

A seguito del bombardamento russo sul deposito petrolifero di Vasylkiv, alle porte di Kiev, le autorita' cittadine hanno avvertito che il sito in fiamme sprigiona fumi tossici e invitato i residenti, per lo piu' gia' al riparto nei rifugi, a chiudere le finestre. Lo riferiscono i media ucraini. L'incendio e' visibile anche da Kiev, a circa 40 km di distanza. I servizi di emergenza non possono spegnere le fiamme a causa del fuoco nemico e si teme un disastro ambientale.



