Diciassettene con auto del padre a fare serata. Sbatte contro un muro e muore

Minorenne prende l'auto del padre, esce di strada e muore

Tragedia alle porte di Padova, un 17enne muore andando a sbattere con l'auto contro un muretto. Il giovane, senza patente perchè minorenne, era alla guida della macchina del padre al posto dell'amico maggiorenne al quale il genitore della vittima l'aveva affidata per fare serata. Lo schianto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4, sulla statale Piovese, tra Vigorovea e Legnaro, alle porte di Padova. Pietro, per cause che chissà se mai si chiariranno, ha perso il controllo dell’auto, che è sbandata, ha urtato contro i muretti di recinzione delle abitazione, forse si è impennata, e ha finito la sua corsa all’interno di un cortile.

I residenti della zona - prosegue il Corriere - sono stati svegliati dal boato, subito sono stati chiamati i soccorsi, ma per il ragazzo, che era solo in macchina, non c’era più niente da fare se non trasportare il corpo all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Piove di Sacco. Pietro era uscito per passare il sabato sera con gli amici. L’auto era dei genitori, erano stati loro a consegnare le chiavi a uno dei ragazzi maggiorenni del gruppo con la promessa che fosse lui a guidarla. Non è andata così. Quando alla fine della serata era il momento di rientrare a casa, Pietro è salito sulla vettura e si è messo lui al volante. Dietro gli altri compagni su altre macchine, che hanno assistito all’incidente e che sono stati i primi ad essere sentiti dagli agenti della polizia stradale.

