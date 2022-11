Donna disabile trova il parcheggio occupato, ma la multa la paga lei

Perugia, donna disabile trova il parcheggio occupato, chiama i vigili per far sanzionare chi era al suo posto senza permesso, ma la multa la paga lei

Oltre ad aver subito il danno, è stata anche punita. Siamo a Perugia. Laura, la protagonista di questa storia, ha il permesso disabili per il parcheggio, ma l'unico posto a strisce gialle della via è occupato da un’auto senza alcun tagliando.

Così parcheggia in uno spazio dove, di norma, non è consentito il parcheggio, ma dove parcheggiano sempre tutti, insieme al compagno chiama i vigili e si sposta vicino al parcheggio per disabili in attesa delle guardie municipali. Quando torna alla sua macchina, trova sul parabrezza una multa di 87 euro.

È la stessa Laura a raccontare l'accaduto sulla pagina del gruppo Facebook "Perugia sosta selvaggia", che raccoglie i casi più vari relativi ai parcheggi.

"Arrivo sotto casa del mio compagno e come sempre succede da 4 anni a questa parte, l’unico posto disabili é occupato da chi non ne ha diritto. Andrea vedendomi esasperata e sofferente dall’attacco della malattia in corso, ha chiamato i vigili. Io ho parcheggiato in uno dei posti dove parcheggiano sempre tutti data la mancanza di altri spazi. Gli agenti, con grande premura, sono venuti. Quando sono tornata nella mia auto ho trovato la multa da 87 euro. La prossima volta, mi vedrò costretta a non lottare più per i diritti, a non credere più nella giustizia e nelle istituzioni, vorrà dire che mi farò giustizia da sola. Sono indignata, delusa, amareggiata".

Il giorno dopo la donna decide di chiamare il Comando dei vigili. "Ho parlato con l’agente dell’ufficio contravvenzioni, molto gentile, mi ha detto che i vigili sono intervenuti ed hanno operato in tutta l’area segnalata. La mia auto essendo messa male in divieto, malgrado il permesso disabili, è stata multata come le altre. Ho parcheggiato male, poi mi sono allontanata quindi ero in difetto come tutti gli altri. Domanda mia: "Quindi devo segnalare poi aspettare non so quante ore che i vigili arrivino per liberare il posto che mi spetta?". "I colleghi non sapevano che fosse stata lei a fare la chiamata... ".