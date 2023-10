Donna accoltellata alla gola dal figlio 13enne nel Modenese

Donna accoltellata alla gola dal figlio

Una donna di 45 anni e' stata accoltellata alla gola nella sua casa di Carpi, in provincia di Modena, ma non e' in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti sull'accoltellamento di cui sarebbe responsabile il figlio tredicenne della donna, non e' chiaro se in modo volontario o accidentale.

Il personale sanitario del 118 ha trasportato d'urgenza la donna in elicottero all'ospedale Civile di Baggiovara e da li' e' stata trasferita nel reparto di otorinolaringoiatra al Policlinico di Modena, con una prognosi di 20 giorni.

Il dramma familiare si e' consumato alle 8,30 di ieri mattina in una casa della frazione di Fossoli. Le indagini sono avvolte dal massimo riserbo in quanto e' coinvolto un minorenne, sottolineano i media locali.