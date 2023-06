Dopo il Papa, ci si mette Brosio: il trilemma della Madonna di Trevignano

Madonna di Trevignano, Brosio è un madonnologo di chiara fama ma questa volta c’è poco da difendere: ecco perchè

Ci siamo occupati recentemente delle supposte apparizioni della Madonna di Trevignano. Lo abbiamo fatto infiltrandoci tra i fedeli per assistere in diretta all’evento del 3 giugno scorso. (Clicca qui per recuperare il reportage). Subito dopo l’incontro che la signora Gisella, supposta veggente, ha avuto sabato scorso la domenica Papa Francesco ha messo il carico da 11 a quanto aveva detto il vescovo in un comunicato stampa e cioè di non frequentare le riunioni . Dunque, in attesa che la commissione istituita dal Vaticano emetta un giudizio definitivo già si capisce che la Chiesa cattolica non ci crede. Considerando che pure la Procura di Civitavecchia indaga non è che le cose si stiano mettendo bene per la signora Gisella, anche se le comparsate televisive rendono.

Ma ora la cornice si arricchisce di un nuovo protagonista: il misticissimo giornalista Paolo Brosio. “Dalle informazioni che ho credo si vada verso il ‘non constat’ più assoluto. La nullità totale", ci informa facendo sfoggio di latinorum. E poi ancora: "Credo che il Papa volesse dire proprio questo, pur non nominandola direttamente nel rispetto della Commissione. D’altra parte il vescovo Salvi, dicendo di non andare più in pellegrinaggio lì, dimostra che sa già l’esito dei lavori. E io obbedisco alla Chiesa".