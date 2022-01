E' morto a 83 anni Calisto Tanzi. L'impero del latte, il Parma, il crac

Nel 2003 il crac che portò in carcere sia il patron



E' morto a 83 anni Calisto Tanzi, l'imprenditore la cui parabola è iniziata - grazie ad una grande visione e intuizione - con la crescita della Parmalat, arrivata ad essere una delle aziende più conosciute al mondo ed è terminata con il crac del 2003 e i processi che ne seguirono.

Nel mezzo, tra gli anni '70 e '80 Tanzi investì massicciamente nella promozione commerciale dei propri marchi, con campagne pubblicitarie innovative e programmi di sponsorizzazione sportiva: dai campioni di sci alpino Gustav Thöni e Ingemar Stenmark, ai piloti di Formula 1 Niki Lauda e Nelson Piquet e alla scuderia Brabham. Proprio negli anni Ottanta - scrive https://www.gazzettadiparma.it/ - è l'acquisto del Parma Calcio, neopromosso in serie A e che durante la sua gestione conquistò i suoi più grandi successi, tra cui la Coppa delle Coppe nell'indimenticabile notte di Wembley nel 1993.

Dieci anni dopo, il crac che portò in carcere sia il patron (poi ai domiciliari per questioni di salute) che alcuni dei massimi dirigenti dell'azienda e che sconvolse non solo Parma ma l'intera nazione.