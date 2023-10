Ecuador, Daniel Noboa è il nuovo presidente: il più giovane della storia

Daniel Noboa diventa il Presidente dell'Ecuador: una vittoria storica a soli 35 anni

In un'epoca segnata dalla giovinezza e dalla dinamicità, Daniel Noboa ha fatto la storia diventando il più giovane Presidente dell'Ecuador. Il candidato della destra imprenditoriale ha ottenuto una sorprendente vittoria al ballottaggio, conquistando il 52,29% dei voti e superando la sua sfidante, Luisa Gonzalez, che aveva vinto il primo turno il 20 agosto e aveva ottenuto il 47,71% delle preferenze. Questa vittoria porterà Noboa a governare il paese per soli 18 mesi, completando il mandato interrotto dall'ex presidente Guillermo Lasso.

Noboa, un ricco imprenditore di centro-destra di soli 35 anni, ha attirato l'attenzione durante la campagna elettorale per la sua posizione ferma sulla criminalità e il narcotraffico. Una delle sue proposte più controverse è quella di incarcerare i detenuti più violenti su navi al largo della costa del Pacifico, per affrontare il problema delle carceri sovraffollate. Inoltre, ha promesso di militarizzare porti e confini nazionali per contrastare il traffico di droga. Il suo programma politico include anche l'obiettivo di creare posti di lavoro attraverso l'incentivazione dell'occupazione giovanile e di rendere l'Ecuador più attraente per gli investimenti stranieri.

Nella sua prima dichiarazione da vincitore, il giovane leader liberale ha affermato: "Oggi abbiamo fatto la storia. Le famiglie ecuadoriane hanno scelto un Paese con sicurezza e occupazione."

La sfidante González, d'altro canto, ha riconosciuto la vittoria del suo rivale e gli ha promesso collaborazione in Parlamento, specificando: "Ma non certo per privatizzare le nostre risorse o rendere precaria la vita dei cittadini."

Chi è?

Originario di Guayaquil, Noboa è il figlio di un magnate che ha costruito la sua fortuna con la coltivazione e l'esportazione di banane. La sua famiglia ha una storia politica, con suo padre, Álvaro Noboa, che si è candidato cinque volte alla presidenza dell'Ecuador senza successo. La madre di Daniel, Annabella Azin, è medico. La sua formazione e la sua carriera si sono sviluppate nel mondo degli affari.

A soli 18 anni, Daniel Noboa ha fondato la sua società, la DNA Entertainment Group, specializzata nell'organizzazione di eventi. Ha studiato presso la Stern School of Business della New York University, ottenendo una laurea in Business Administration nel 2010 e un Master in Business Administration nel 2019 presso la Kellogg School of Management. Nel frattempo, è entrato a far parte dell'azienda di famiglia, la Corporación Noboa, dove è stato direttore delle spedizioni e direttore commerciale e logistico dal 2010 a giugno 2018.

Successivamente, ha proseguito gli studi, conseguendo un master in Pubblica Amministrazione presso la Harvard University nel 2020 e, nel 2022, un master in Comunicazione Politica e Governance Strategica presso la George Washington University. La sua vita personale ha anche attirato l'attenzione dei media, con matrimoni e controversie giudiziarie che hanno fatto parlare di sé.

Le elezioni legislative del 2021 lo hanno visto eletto membro dell'Assemblea nazionale, dove è stato nominato presidente della Commissione per lo sviluppo economico, produttivo e delle microimprese. La sua ascesa politica ha continuato con la candidatura presidenziale, sostenuta da vari movimenti politici.