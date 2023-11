Eleonora Giorgi: "Ho un tumore al pancreas ma posso operarmi". La rivelazione

"Ho un tumore al pancreas". Con queste parole l'attrice Eleonora Giorgi rivela al pubblico di "Pomeriggio Cinque" la sua malattia. "Ora ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l'operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia", ha dichiarato Giorgi in studio da Myrta Merlino.

Eleonora Giorgi non vuole vergognarsi della sua malattia e spiega perché ci tiene a rendere pubblica questa notizia così intima e delicata anche se qualcuno, molto vicino a lei, le ha consigliato di non farlo. "Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia - considera e aggiunge - una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male. Magaritornerò qui con una parrucchetta", conclude l'attrice con il sorriso dopo aver ringraziato i suoi due figli "per lo straordinario amore" che le hanno "testimoniato".