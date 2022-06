Elezioni comunali, candidati 18 impresentabili. La lista dell'Antimafia

Comunali: Antimafia, ecco i 18 'impresentabili'

Sono 18 i candidati alle elezioni amministrative selezionati come 'impresentabili' dalla commissione Antimafia. Tutti i giornali di oggi riportano la lista di chi è stato in passato condannato oppure è stato rinviato a giudizio. Nel dettaglio si tratta di: Acri (Cosenza): Luigi Maiorano, lista "Pino Capalbio Sindaco"; Barletta: Antonio Comitangelo, "Forza Italia Berlusconi per Cannito"; Belvedere Marittimo (Cosenza): Carmelina Carrozzino, lista "Niti per Belvedere" che sostiene il candidato sindaco Filicetti; Ciampino (Roma): Ernesto Garofano, lista "Ideale per Ciampino" che sostiene il candidato sindaco Colella.

Frosinone: Patrizia Giannoccoli, lista "Frosinone capoluogo" che sostiene il candidato sindaco Mastrangeli; Frosinone: Giuseppe Patrizi, lista "Piattaforma civica ecologistica" che sostiene il candidato sindaco Marzi; Frosinone: Mauro Vicano, candidato sindaco per la lista "Per Frosinone se vuoi si fa"; Gorizia: Silvana Romano, "Forza Italia Berlusconi per Ziberna".

Mondragone (Caserta): Patrizia Barbato, lista "Citta' futura" che sostiene il candidato sindaco Lavagna; Mondragone (Caserta): Antonio Valenza, "Forza Italia", che sostiene il candidato sindaco Pagliaro; Palermo: Francesco La Mantia, "Noi con l'Italia- Noi di centro- Mastella" che sostiene il candidato sindaco Lodato; Palermo: Salvatore Lentini, "Alleanza per Palermo- Movimento di iniziativa popolare"., che sostiene il candidato sindaco Lagalla; Palermo: Giuseppe Lupo, Partito democratico, che sostiene il candidato sindaco Miceli.

Palermo: Giuseppe Milazzo, lista "Giorgia Meloni Fratelli d'Italia", che sostiene il candidato sindaco Lagalla; Verona: Luca Bagliani, lista "Battiti per Verona", che sostiene il candidato sindaco Sboarina; Piacenza: Olga Marsico, "Forza Italia- Italia al centro UDC", che sostiene il candidato sindaco Barbieri; Ardea (Roma): Brunella Pinciaroli, lista "Ardea al centro- Cambiamo con Toti", che sostiene il candidato sindaco Cremonini; Taranto: Francesco D'Andria, lista "Taranto next generation", che sostiene il candidato sindaco Abbate.

‘Impresentabili’, cosa dice il Codice dell'Antimafia

Gli "impresentabili" sono quei candidati politici che non hanno i requisiti previsti dal Codice di autoregolamentazione predisposto dalla Commissione parlamentare Antimafia e sottoscritto volontariamente da tutti i partiti. Più restrittivo delle leggi esistenti, il Codice estende l'incandidabilità a quei soggetti che siano sottoposti a misure di prevenzione personale o patrimoniale, che siano sotto processo (è sufficiente la fase del decreto che dispone il giudizio o della citazione diretta a giudizio) oppure siano condannati in primo grado per una serie di reati: criminalità organizzata, quelli contro la pubblica amministrazione (corruzione per l'esercizio della funzione, o per un atto contrario ai doveri d'ufficio o quella in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione), di estorsione ed usura, traffico di sostanze stupefacenti, traffico illecito di rifiuti e altre gravi condotte (come scambio elettorale politico-mafioso, riciclaggio, impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita e fraudolento trasferimento di valori).

Il Codice si applica anche nei confronti di coloro per i quali sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata; per coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva. Dopo la chiusura delle liste, con l'ok delle prefetture interviene la Commissione Antimafia che avvia le verifiche coinvolgendo la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'organismo parlamentare passa poi all'analisi dei casellari giudiziari. Non essendocene uno centralizzato, si lavora direttamente presso ogni tribunale per capire le pendenze giudiziarie di ciascun candidato (a che punto è lo stato di un procedimento, ad esempio, se ci sono condanne o assoluzioni). Il primo rapporto di verifica sulla composizione delle liste venne fatto dalla Commissione in vista delle regionali del 2015 in cui furono individuati 16 soggetti incandidabili sui 400 che si erano presentati a quelle elezioni.

Leggi anche: