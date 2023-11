Emilio Fede condannato per il "Bunga bunga": dovrà risarcire una ex meteorina

Emilio Fede condannato, il risarcimento chiesto e ottenuto da una meteorina "adescata"

Il Tribunale civile di Milano ha condannando Emilio Fede per un fatto risalente al famoso "Bunga bunga", vale a dire le "cene eleganti" che avvenivano ad Arcore a casa di Silvio Berlusconi. Dovrà risarcire una "meteorina", Ambra Battilana con 25mila €. Il 21 agosto 2010 - si legge su Il Corriere della Sera - la giovane, che aveva vinto Miss Piemonte, con l’amica Chiara Danese viene ricevuta in un casting da Fede che, senza alcun saggio lavorativo, offre loro di fare le "meteorine" per ben 3.000 euro a settimana. La sera dopo arriva subito l’invito a una cena ad Arcore, dove altre ragazze si fanno toccare e toccano, una si ritrova nuda perché le si apre il vestito nella lap-dance.

A tavola - prosegue Il Corriere - viene passata una statuetta con un pene enorme, e Ambra e Diana un po' intimidite vengono arringate dalle altre ragazze a farsi coinvolgere. "Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo "darla"?", chiede Ambra a Chiara, e le due amiche girano i tacchi, al che il giornalista, contrariato, le fa riaccompagnare a Milano. Nel 2019 è passata in giudicato la condanna di Fede per "induzione alla prostituzione", con risarcimento alla ragazza da quantificare in separata sede. Ed è appunto qui che ieri il giudice ha deciso che il danno ammonta a 25mila €, per "la consapevolezza di essere stata “adescata” per un presunto casting presso Mediaset", e "la forte delusione nel prendere atto di essere stata invece ridotta a donna-oggetto".