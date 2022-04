Epatite acuta pediatrica, Pregliasco: "Nessun legame con vaccino anti-Covid"

Epatite misteriosa nei bambini: da cosa dipende

L’aumento dei casi di epatite acuta nei bambini ha origini misteriose, ma i virologi escludono un legame con in vaccino anti-Covid. Lo ha spiegato Fabrizio Pregliasco, esperto dell'università degli Studi di Milano all’Adnkronos, sostenendo l’ipotesi per cui “potrebbe esserci stato un abbassamento delle difese, con una quota maggiore di infezioni da adenovirus che prima risultavano più diluite”. Il fatto dipenderebbe dall'isolamento sociale imposto dalle restrizioni adottate per il contenimento della pandemia.

Un articolo pubblicato su “Eurosurveillance” riporta che attualmente le principali ipotesi si “concentrano sull'adenovirus, o su una nuova variante, con una sindrome clinica distinta da quelle tradizionalmente note. O su una variante che circola regolarmente e che ha un impatto più grave sui bambini più piccoli immunologicamente naïve", considerando che "l'infezione da adenovirus come causa di epatite grave è rara nei bambini immunocompetenti".

