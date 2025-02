Eredità Lando Buzzanca, indagata la moglie: circonvenzione di incapace. "Voleva indurlo a sposarla"

Eredità Lando Buzzanca, la battaglia in tribunale e le accuse alla moglie

Emergono nuovi dettagli sull'inchiesta per "circonvenzione di incapace" legata all'eredità dell'attore Lando Buzzanca, la moglie è stata iscritta nel registro degli indagati e l'accusa della Procura di Roma nei suoi confronti è di aver abusato "dello stato di deficienza psichica" dell’attore palermitano, morto il 18 dicembre 2022. Per i pm "lo induceva a contrarre matrimonio – si legge nel capo di imputazione e lo riporta Il Messaggero – ben consapevole delle sue condizioni psicofisiche inidonee alla libera autodeterminazione, atto in forza del quale diveniva erede a seguito del decesso".

Francesca Della Valle, la donna in questione, avrebbe affisso le pubblicazioni del matrimonio a Canosa di Puglia il 5 agosto del 2021. Atto che basta per entrare nell'asse ereditario. Le nozze non si sono mai celebrate. Un matrimonio - prosegue Il Messaggero - da sempre contestato dai figli dell'attore, perché "papà è affetto da demenza senile" dicevano. L’udienza preliminare, tenutasi lo scorso 6 febbraio davanti al gup del Tribunale di Roma, è stata rinviata a maggio per consentire ai figli di Buzzanca di costituirsi parte civile.