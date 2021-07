Euro '20, incubo Wembley: coltelli, tentato stupro e lo scippo a Lando Norris

Continuano ad emergere particolari inquietanti sulle violenze in occasione della finale degli Europei Inghilterra-Italia a Wembley: c’è stato anche un tentativo di aggressione sessuale e il furto di un orologio da 46.000 euro al pilota di Formula 1 Lando Norris

Lando Norris, pilota della McLaren, è stato aggredito al termine di Inghilterra-Italia, mentre usciva da Wembley. Mentre stava per salire sulla sua auto (un McLaren Gt) è stato accerchiato da un gruppo di teppisti, che gli ha sottratto il suo orologio Richard Mille dal valore di 46.000 euro.

Se l’è vista ancora più brutta la donna che, secondo quanto riportato dal Mirror, ha richiesto l’aiuto di un agente di polizia per essere difesa da un tentativo di aggressione sessuale: nella calca, un uomo si è messo a molestarla con inviti espliciti e poi l’ha seguita lungo le scale, costringendola a fuggire in cerca di aiuto.

“Ho viaggiato in tutto il mondo al seguito dell’Inghilterra e non avevo mai visto nulla del genere”, riferisce il reporter Andy Lines. Una delle principali cause degli incidenti è stata la presenza di tifosi senza biglietto, che hanno cercato di entrare comunque allo stadio: “Uno di loro ha persino estratto un coltello, minacciando gli steward dicendo: ‘Ora voi mi farete entrare’”.

Già nelle immediate vicinanze di Wembley, prima del fischio d’inizio, c’erano tutti i segnali d’allarme del caso: traffico bloccato, persone palesemente ubriache e vetri di bottiglie rotte per le strade.

I racconti sulla serata di Wembley convergono nel gettare in ridicolo la decantata capacità organizzativa degli inglesi (tant’è che fin dagli anni ’80 si parla del “modello inglese” nella gestione degli stadi), con un’aggravante ulteriore: l’assoluta mancanza di controllo dell’ordine pubblico è davvero imperdonabile in un Paese dove la variante Delta continua a contagiare migliaia di cittadini ogni giorno.

