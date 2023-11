Ex fidanzati scomparsi, famiglia convocata in caserma. Lo sfogo della sorella

Ex fidanzati scomparsi, proseguono le ricerche. Indagini senza sosta tra Vigonovo e Treviso

La famiglia di Giulia Cecchettin, scomparsa sabato scorso con l'ex fidanzato Filippo Turetta, è stata convocata dai carabinieri questa mattina, attorno alle 11.30. La sorella, il padre e il fratello sono stati chiamati nella caserma di Vigonovo (Venezia) per capire eventualmente su quali punti continuare le ricerche. I carabinieri avrebbero chiesto ai genitori di Giulia di consegnare il pc della ragazza per svolgere alcuni accertamenti.

"Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile". Così ai giornalisti il papà di Giulia pochi minuti dopo essere uscito dalla caserma dei carabinieri.

Intanto proseguono le indagini nella zona tra Vigonovo e Treviso; sulla zona opera un elicottero dei Vigili del fuoco e una squadra del Corpo che continua le ricerche a terra.

Ex fidanzati scomparsi, l'appello della sorella di Giulia a Pomeriggio Cinque

In collegamento con "Mattino Cinque News" parla Elena, sorella di Giulia: "Non voglio pensare al peggio ma non è facile non arrivare a quella conclusione. Sto cercando di essere forte ma ho paura che Filippo le abbia fatto del male. In cuor mio spero che sia con lui volontariamente. L'ultimo suo messaggio mi è arrivato alle 22:43 circa di sabato poi non ha più risposto" ha commentato la ragazza.

"Anche se si erano lasciati uscivano insieme con il gruppo dell'università. Tante volte Giulia non aveva voglia di uscire, lo faceva solo per lui perché insisteva tanto. Non mi ha mai raccontato reazioni violente fisicamente da parte di Filippo, ma non ero serena perché questo continuare a vedersi anche dopo la rottura sapevo che non la faceva stare bene", ha affermato Elena.

"Giulia-ha continuato la ragazza- non ha mai dato motivo a Filippo di essere geloso, lui lo era anche quando mia sorella passava del tempo con me. Non mi lasciava tranquilla saperla con una persona così possessiva, io sono sempre stata molto protettiva nei suoi confronti".

In conclusione Elena Cecchettin lancia un appello ai due ragazzi: "Vi prego tornate a casa, vi stiamo aspettando tutti e siamo molto preoccupati. Qualunque cosa sia successa oggi non è più rilevante, troveremo una soluzione".