Venezia, ex fidanzati scomparsi. Lo zio: "Un vicino li ha visti litigare"

Venezia, ex fidanzati scomparsi. Spunta un testimone: "Un vicino ha sentito le grida di Giulia mentre Filippo la tratteneva in auto"

Giulia Cecchettin di Vigonovo (Venezia) e Filippo Turetta di Torreglia (Padova), i due ex fidanzati dei quali sono in corso le ricerche perché scomparsi da sabato scorso, sono stati visti litigare. A riferirlo, ai media locali, è stato Andrea Camerotto, zio della ragazza. "Giulia Cecchettin è sparita insieme a un suo ex, collega di studi - ha detto alle telecamere - la stiamo cercando e cerchiamo anche Filippo Turetta: si frequentavano dopo essersi lasciati in maniera amichevole. Abbiamo sempre avuto l'impressione che Filippo fosse ancora un po' attratto dalla continuazione della relazione con Giulia".

Lo zio ha ricostruito le ore precedenti alla scomparsa quando "intorno alle 18, è passato a prenderla Filippo, uscito di casa, secondo i genitori, in maniera tranquilla". "I due si sono recati alla Nave de Vero - ha continuato - lì hanno cenato e sono stati avvistati, poi hanno fatto ritorno in località Vigonovo e sono arrivati a un parcheggio dietro la casa di fronte alla scuola. Sono stati avvistati intorno alle 23.15 e l'avvistamento è legato a un litigio che c'è stato tra i due - ha sottolineato lo zio di Giulia - un vicino, mentre fumava, ha sentito le grida di Giulia, trattenuta in macchina da Filippo, che si è poi dileguato verso la strada che porta al cimitero che può portare in via Vigonovese verso Padova o verso il centro di Vigonovo".