Ezio Greggio, affondo su Soumahoro: "Parliamo di lui, non di moglie o suocera"

Ezio Greggio: "Mentre gli altri parlano della compagna e della suocera, noi parliamo delle vicende che riguardano Soumahoro in persona"

A Striscia la notizia Ezio Greggio, storico conduttore del programma satirico, dopo aver lanciato il servizio in cui Pinuccio (Alessio Giannone) ha intervistato Yacouba Saganogo, sindacalista connazionale di Soumahoro e una delle prime persone che l’attuale onorevole ha incontrato al suo arrivo in Italia, senza mezzi termini dice: "Mentre gli altri parlano delle vicende che riguardano la compagna e la suocera di Soumahoro, noi di Striscia parliamo di vicende che riguardano Soumahoro in persona".

E continua: "Noi siamo qui e attendiamo una risposta da parte di Aboubakar Soumahoro, ma quella risposta ancora non è arrivata. Così poniamo dieci domande a Soumahoro, nella speranza che ci risponda".

Le 10 domande di Striscia la notizia ad Aboubakar Soumahoro

Come sono stati spesi i fondi raccolti per la pandemia? A chi sono stati consegnati i regali della raccolta di Natale destinati ai bambini di Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone? Quanti soldi sono stati raccolti su PayPal e sul suo conto corrente personale e come sono stati spesi i fondi di quelle collette? Come mai il rimpatrio della stessa salma è stato utilizzato come giustificativo di tre raccolte diverse Nell’accordo col patronato cosa era previsto e perché i suoi ex soci riferiscono di percentuali sulle pratiche? Ci può fornire il verbale dell’assemblea in cui sono stati estromessi i due soci fondatori della lega braccianti? Oltre al bilancio, è possibile vedere nel dettaglio le entrate e uscite dell’Associazione Terzo Settore Lega Braccianti? Ha mai fatto il bracciante agricolo in Italia? Con che fondi ha pagato la campagna elettorale? Gli stivali di gomma portati in parlamento sono suoi?

Il racconto di Yacouba Saganogo su Aboubakar Soumahoro

Saganogo ha raccontato di aver condiviso insieme a Soumahoro molte battaglie, ma che il loro rapporto si sarebbe incrinato in occasione della raccolta fondi della Lega Braccianti per portare cibo durante la pandemia.

Queste le sue parole: "L’ho conosciuto nel 2000 e abbiamo anche vissuto assieme. Mi ero accorto da tempo che i conti su quella raccolta fondi non tornavano e per questo mi sono allontanato. Ho anche avvisato Abù, gli ho detto che non potevamo vivere sulle spalle degli altri. Quella raccolta prevedeva anche una tappa a Pescara, ma nonostante quattro rinvii alla fine non è mai venuto. È stata una delusione incredibile: mamme, bambini, tutti quelli che hanno donato cibo e mascherine e quelli che aspettavano gli aiuti si sono sentiti fregati da noi".

Secondo l’amico, Soumahoro è cambiato in un preciso momento : "Quando ha conosciuto la compagna ha cominciato a concentrarsi su sé stesso, era tutto un "io devo fare" e "l’immagine deve essere la mia". Striscia ha iniziato a contattare Soumahoro il 25 ottobre per intervistarlo e avere la sua versione della storia, ma ad oggi non ha ancora avuto nessuna risposta.