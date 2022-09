Fagagna, operaia rimane impigliata per i capelli in un macchinario in fabbrica

Una giovane operaia è rimasta impigliata per i capelli in un macchinario in fabbrica

Una giovane operaia, venerdì 9 settembre è rimasta bloccata in un macchinario dove lavora, a Fagagna, in Friuli Venezia Giulia. La donna è rimasta impigliata per i capelli, ma fortunatamente è stata soccorsa prima che potesse accadere il peggio.

I colleghi sono riusciti a interrompere il funzionamento dei macchinari e a liberarla per poi chiamare i soccorsi. Il personale sanitario che è sopraggiunto l'ha trasferita presso l'ospedale locale in codice giallo.



L'operaia ha riportato diverse ferite, ma è fuori pericolo. Inoltre, sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco, il personale Spisal e le forze dell'ordine. Saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire la dinamica di quanto avvenuto nella serata del 9 settembre intorno alle 23.



Non sono state diffuse informazioni riguardanti l'identità della donna rimasta ferita sul posto di lavoro. La sua vicenda ha ricordato all'intera comunità di Fagagna quella di Luana D'Orazio, morta il 1 maggio 2021. La giovane è rimasta impigliata a un macchinario mentre stava svolgendo il suo turno nell'industria tessile per la quale lavorava. Per lei, purtroppo, non vi è stato però nulla da fare.