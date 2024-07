Famiglia respinta dal b&b perchè ebrea: "Potete stare nei vostri forni a gas". AirBnB sospende (ma poi riattiva) l'host

"Potete restare nei forni a gas". È quello che un famiglia israeliana si è trovato scritto, in ebraico, in risposta alla prenotazione che aveva effettuato per un appartamento a San Vito di Cadore (Belluno) tramite un noto portale. Come riferisce il sito Ynet, la famiglia, che abita in un centro poco distante da Tel Aviv, stava programmando una vacanza in Italia, ma il proprietario dell'appartamento ha scritto il commento antisemita e ha cancellato la prenotazione. Airbnb rettifica: "E' stato uno sfortunato errore da parte dell'host"; che è stato comunque sospeso.

La frase antisemita e la cancellazione della prenotazione Il padre di famiglia, che è voluto rimanere anonimo aveva scritto al proprietario della casa: "Siamo una famiglia di cinque persone e saremmo felici di soggiornare nel suo appartamento". Ma la risposta, riferisce ancora Ynet, sarebbe stata la frase antisemita e la cancellazione della prenotazione. Una frase che, tradotta in ebraico con Google Translate, sembrerebbe una chiara allusione al metodo usato dai nazisti per sterminare gli ebrei durante la Shoah.

Airbnb ha sospeso l'host, dopo un'indagine interna, spiegando che in realtà quel messaggio "non era destinato a loro, ma a un altro ospite che soggiornava nella struttura e che stava chiedendo informazioni su come utilizzare un elettrodomestico". "Nel momento in cui l'ospite ha inviato un messaggio all'host per chiedere di prenotare la loro struttura, l'host, infatti, stava intrattenendo una conversazione con un altro ospite che soggiornava nella sua casa in merito all'utilizzo del fornello a gas nella struttura - osserva in una nota la società -. L'host ha erroneamente inviato un'istruzione sul fornello all'ospite che aveva appena richiesto la prenotazione anziché al destinatario corretto , l'ospite che stava attualmente aiutando".

Indipendentemente dalle circostanze, "riconosciamo che questa sia stata un'esperienza profondamente spiacevole per l'ospite che ha ricevuto il messaggio e siamo stati in contatto con loro per fornire il nostro supporto. Siamo anche in contatto con l'host". "Non tolleriamo la discriminazione, prendiamo seriamente le segnalazioni e continuiamo a far rispettare rigorosamente questa politica", conclude Airbnb. Che però poi ha riattivato l'host.