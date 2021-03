Farmaco diabete, condannata Servier per omicidio e truffa: "Oltre 1500 morti"

Un tribunale francese ha condannato il gigante farmaceutico Servier per "frode aggravata" e "omicidio colposo" per una pillola per il diabete e la perdita di peso ritenuta responsabile di centinaia di morti in uno dei più grandi scandali sanitari recenti del Paese. L'ex numero due di Servier è stato condannato a una pena detentiva sospesa di quattro anni e il tribunale ha multato l'azienda per 2,7 milioni di euro.

Il farmaco Mediator è stato sul mercato per 33 anni e usato da circa cinque milioni di persone prima di essere ritirato nel 2009 per paura che potesse causare gravi problemi cardiaci - più di un decennio dopo che tali preoccupazioni erano state sollevate. L'agenzia francese dei medicinali è stata multata di 303.000 euro per il suo ruolo nello scandalo.