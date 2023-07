Fascina resta ad Arcore, la legge Cirinnà la salva in corner: ecco perchè

Il testamento di Berlusconi è il nucleo centrale della vicenda

Piersilvio chiede a Marta Fascina di lasciare Arcore entro 3 mesi, ma l’ultimatum potrebbe essere nullo: cosa dice la legge Cirinnà. Secondo indiscrezioni e come si legge su www.brocardi.it, Piersilvio Berlusconi avrebbe dato tre mesi di tempo a Marta Fascina, la compagna dell’ex premier Silvio Berlusconi, prima di dover lasciare per sempre Villa San Martino, la residenza di Arcore aveva vissuto negli ultimi anni insieme al Cavaliere.

Dopo l’apertura del testamento, con cui Berlusconi ha lasciato un legato da 100 milioni di euro alla Fascina, la prima mossa disposta dai figli è stata proprio quella di condurre gentilmente la donna alla porta.



È proprio il testamento di Berlusconi è il nucleo centrale della vicenda, in quanto il suddetto lascito milionario alla Fascina potrebbe essere nullo per via di un cavillo legale.

D’altro canto i figli, desiderosi di rispettare la volontà del padre defunto, pare non impugneranno il testamento ma in cambio hanno chiesto alla Fascina di lasciare libera Villa San Martino, dove sorge il mausoleo di Berlusconi e riposano le sue ceneri.

Infatti, Marta Fascina non può usufruire dei diritti riservati al coniuge superstite, così come previsti dall'art 540, comma 2 del codice civile, in quanto non risulta mai stata sposata con Silvio Berlusconi.

Questo significa che non può rivendicare alcun diritto di abitazione ad Arcore, né tantomeno le è stato concesso il diritto d'usufrutto su tale proprietà.