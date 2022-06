Federica Pellegrini, addio al nubilato a sorpresa a Formentera

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini festeggia a Formentera il suo addio al nubilato

Le nozze si avvicinano, Federica Pellegrini sposerà Matteo Giunta ad agosto, mentre a sorpresa le compagne di squadra le hanno regalato qualche giorno a tutto divertimento a Formentera. Soprattutto per la Divina è un addio al nubilato con sorpresa, come racconta via social è stata rapita dalle amiche. Infatti da Instagram avverte i followers: “Se vedete cose strane nei prossimi giorni, mi hanno hackerato il profilo”.

"Sono arrivate all'1:45" continua Federica, postando le prime immagini del suo addio al nubilato. Le amiche l'hanno svegliata all'improvviso e trascinata con loro verso l'avventura. Tutto è documentato sui profili dell’allegra compagnia, con la futura sposa sempre vestita di bianco e con il velo in testa e le sue compagne di squadra con i costumi abbinati come vuole l'usanza.

