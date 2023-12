Femminicidio in India: la moglie non porta il tè, lui la decapita con la spada davanti ai figli

Un uomo di 52 anni ha decapitato la moglie con una spada dopo una lita innescata da una tazza di tè. È avvenuto in un villaggio del distretto di Bhojpur, nel nord dell'India, nella giornata di martedì 19 dicembre. La rabbia incontrollabile e assassina dell’uomo sarebbe stata innescata dal ritardo in cui la moglie gli avrebbe preparato la bevanda. Una motivazione assurda che avrebbe generato dapprima una lite e poi il terribile omicidio della donna da parte dell’uomo che avrebbe decapitato la moglie con una spada.

La coppia ha quattro figli che avrebbero provato a difendere la madre, ma sarebbero stati minacciati a loro volta da parte dell’uomo. Al momento dell’omicidio della donna, i quattro stavano dormendo in un’altra stanza e, dopo aver realizzato quello che stava accadendo, sarebbero stati allontanati dall’uomo che avrebbe sguainato la spada anche verso di loro.

La polizia sarebbe stata successivamente chiamato da uno dei figli della coppia che avrebbe dichiarato che le liti tra il padre e la madre, non sarebbero state infrequenti, ma di non aver mai visto, prima dell’omicidio, altri episodi di violenza. Il ragazzo ha avvertito gli inquirenti di essere comprensibilmente in stato di shock.