Ferragni, pandoro e uova costano care. I follower di Instagram la abbandonano

Ferragnez, i dati dell'ultima settimana da brividi. Ecco che cosa sta provocando sui social la vicenda Balocco e uova

Il caso Chiara Ferragni continua a tenere banco. Lo scandalo si allarga e dopo la polemica esplosa in merito alla beneficenza con i pandori Balocco (e ieri delle uova di Pasqua), molti follower dell'influencer - si legge su Il Corriere della Sera - non sono stati convinti delle sue buone intenzioni, nemmeno con la pubblicazione del video di scuse sui suoi account ufficiali. Sembra, infatti, che oltre 10 mila utenti abbiano smesso di seguire il suo profilo Instagram. L’osservatorio Arcadiacom ha raccolto dei dati per Il Messaggero, dai quali emerge che il circolare di questa notizia ha avuto conseguenze sui seguaci dell’influencer: dal 14 al 17 dicembre Ferragni è passata da un totale di 29.732.289 a 29.721.450 follower, con un calo di oltre 10 mila utenti. Ma accedendo ieri al suo profilo Instagram, i suoi follower - prosegue Il Corriere - risultavano ancora meno, circa 29,6 milioni.

"Si tratta del calo più consistente dell’anno — ha spiegato Domenico Giordano, data analyst Arcadiacom —. Dal 14 dicembre a oggi le interazioni con il profilo sono cadute in picchiata. Inciampi, errori, cadute di stile, polemiche e scivoloni: non è la prima volta che in questi anni il brand Ferragnez — 30 milioni di follower lei, 15 lui per un giro di affari, pure quello, milionario — ha dovuto fare i conti con i danni di immagine che si è autoinflitto. Non avevano fatto una bella figura al compleanno di lui, organizzato in un supermercato Carrefour (a casa Ferragnez lo sponsor non manca mai) quando i prodotti alimentari erano stati utilizzati come oggetti di "divertimento": balli con la verdura in mano, il lancio di un panettone, calci ad alcuni pupazzi, bottiglie di vino rotte.

Se i ricchi in jet fanno sempre discutere (ma è fisiologico), presentarsi in elicottero per un aperitivo su un ghiacciaio in Svizzera (dove l’imprenditrice digitale si trovava in vacanza) con un gruppo di amici - prosegue Il Corriere - assomigliava molto a un biglietto da visita con su scritto Tafazzi. Come non era stato decisamente accorto Fedez che dopo aver dichiarato che non sarebbe mai più tornato a Dubai perché «è una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto", era volato negli Emirati Arabi per una vacanza con tutta la famiglia.