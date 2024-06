Ferrara, bimbo di 8 anni morto. Il trattore guidato dal padre lo ha investito

Ferrara, dramma in un campo agricolo. Il padre non si accorge del figlio e lo travolge col suo trattore

Altra tragedia in provincia di Ferrara, solo qualche giorno fa era morto un bimbo di cinque anni travolto da un trattore, ieri è avvenuto un altro episodio analogo, a perdere la vita questa volta è stato un bambino di otto anni. Il tragico incidente è avvenuto ieri sera a Porotto, in provincia di Ferrara. Il bimbo - riporta Il Corriere della Sera - è stato investito e ucciso dal trattore guidato dal padre. Il dramma è avvenuto poco dopo le 19. Il bimbo è stato subito soccorso e portato in ospedale, ma era in condizioni disperate, ed è deceduto durante il trasporto a causa delle ferite riportate.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino stava giocando con la sua bicicletta quando, per cause ancora completamente da appurare da parte della Polizia, è stato investito e schiacciato dal mezzo agricolo. Il padre, che era alla guida, - prosegue Il Corriere - stava eseguendo una manovra per far passare l'altro figlio a bordo di un motorino e pare che non si sia accorto del piccolo in bici accanto alle ruote del trattore.