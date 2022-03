Festa della Donna, gli auguri del Psc alle oltre 6.300 uniformi rosa

Festa della Donna, gli auguri del Pianeta Sindacale Carabinieri Assieme

Pianeta Sindacale Carabinieri PSC Assieme, nella giornata internazionale della donna, ringraziando tutte le donne dell’Arma dei Carabinieri pone al centro del progetto il ruolo delle uniformi in rosa fondamentale nella lotta alle violenze contro le donne. Negli ultimi anni, complice anche il periodo pandemico di lock down, si è registrato un dato allarmante quale quello dell’aumento esponenziale delle condotte maltrattanti consumate ai danni delle donne e soprattutto di quelle che avvengono nel “silenzio” delle mura di casa.

L’Arma dei Carabinieri al riguardo, grazie al protocollo siglato con Soroptimist, ha realizzato “una stanza tutta per sé”, dove sono stati dedicati ambienti destinati all’accoglienza e all’audizione delle donne vittime di violenza. Nell’importante ricorrenza dell’8 marzo, Pianeta Sindacale Carabinieri PSC Assieme coglie l’occasione per ribadire di porre al centro delle attività di contrasto le 6.300 donne in forza nelle file dell’Arma dei Carabinieri per aiutare le vittime di maltrattamenti a denunciare le violenze subite e a vincere la paura di subire ritorsioni.