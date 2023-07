Fette biscottate fanno male, occhio a cuore e glicemia: le marche da evitare

Le fette biscottate fanno male? Occhio a leggere le etichette. Che cosa sapere

Integrali, ai quattro cereali, dorate o semplicemente classiche. Al riso, senza glutine, tonde o quadrate. Le fette biscottate così come la salsa al pomodoro o la pasta, sono un alimento imprescindibile nella dieta degli italiani. Piacciono un po’ a tutti e si possono usare sia per una buona colazione o merenda o da accompagnare agli alimenti dolci e salati. In più, contengono buone quantità di ferro ma anche sodio, potassio, magnesio e zinco. Possiedono le vitamine idrosolubili del gruppo B ed in particolare tiamina, riboflavina e niacina. Inoltre, essendo ricche di fibre aiutano la salute intestinale curando la stipsi e finendo anche per prevenire certe forme tumorali del colon retto.